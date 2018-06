Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для...

Додано: Вів 26 чер, 2018 01:17

Cler написав: зелёные тарифы - это для богатых стран, а в Украине они приводят к повышению тарифов для населения, 2/3 которого живёт за чертой бедности...



С литий-титанатными аккумуляторами зеленая энергетика может стать основной. Хотя пока они дорогие 900$ за емкость в 1 КВТ.ч, но почти вечные, 30 лет и 100 тыс циклов перезаряда. В результате гидроэлектростанции и угольные в качестве маневровых станут особо не нужны, всегда можно будет поставить локально буфер на несколько десятков киловатт и покупать электроэнергию когда дешевле.

