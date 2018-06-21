Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:49

BBC ну и плюс какое-то кол-во денег.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:16

  RomanTik написав:BBC ну и плюс какое-то кол-во денег.

Главный минус, что для реакторов ЧАЄС нужны российские ТВЭЛ. А с американскими сборками на реакторах РБМК лучше эксперименты не ставить.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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