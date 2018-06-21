Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:49
BBC ну и плюс какое-то кол-во денег.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:16
Главный минус, что для реакторов ЧАЄС нужны российские ТВЭЛ. А с американскими сборками на реакторах РБМК лучше эксперименты не ставить.
Щось мені з ТАС "щастить"
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Imp, Pegasmaster, Модератор і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|