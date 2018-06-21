Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:49

BBC ну и плюс какое-то кол-во денег.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:16

  RomanTik написав:BBC ну и плюс какое-то кол-во денег.

Главный минус, что для реакторов ЧАЄС нужны российские ТВЭЛ. А с американскими сборками на реакторах РБМК лучше эксперименты не ставить.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:37

  summacut написав:когда с солнцем напряг, ветра кому как повезет, а потребление выше летнего?


Солнца точно есть 30% от летнего, а ветер вырабатывает одинаково, что летом, что зимой. Если брать глобальную европейскую энергосеть, то ветровая выработка - константа.

Нищеброды вместо бабушкиных квартир на 70 метров постепенно переберутся в комфортные евро-бараки по 5-10 метров на человека, ну а пенсы вымрут, с такой медициной у них обычно будет не более 10 лет, тоесть до 2030-го.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:39

  cannabis_ua написав:Не может на общих основаниях.
Когда на рынке 1 кВт*ч будет стоить 10 грн.


Тогда и минималка будет 1000 евро. Гройсман к этому движет украинскую экономику.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:08

  BBC написав:
  cannabis_ua написав:О Чернобыльской АЭС надеюсь это так вы пошутили.

В чем шутка? Ввести блоки в эксплуатацию дело пару месяцев, нужна только политическая воля.

Украине не дадут запустить Чернобыльскую АЭС. Вой подымут во всем мире. Особенно ЕС.
Сейчас блоки проходят период снятия с эксплуатации.
"Все работы направлены на вывод блоков из эксплуатации. Есть программа и порядок этой процедуры. Реакторы окончательно остановлены и приведены в состояние, когда их использование по прямому назначению невозможно", - подчеркнул главный инженер ЧАЭС.
www.unn.com.ua/ru/news/1208624-na-chaes ... -stantsiyi
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:58

  cannabis_ua написав:Домохозяйства постоянно наращивают потребление, компенсируя уменьшение потребление промышленностью.
О Чернобыльской АЭС надеюсь это так вы пошутили.

наращивание потребления, возможно, частично связано с высотной застройкой мегаполисов без горячей воды (бойлеры) и отсутствием газа. Этот момент храбро регулируется тарифом и сторнируется уменьшением количества домохозяйств - чай, население мало того, что не растет, так еще и помаленьку валит со страны.
по Чернобыльской АЭС я не шучу - еще вполне можно на имеющейся консервации что-то восстановить, привести к постфукусимским нормам и запускать. Но нужна воля
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