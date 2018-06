Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для...

Додано: Вів 26 чер, 2018 14:37

summacut написав: когда с солнцем напряг, ветра кому как повезет, а потребление выше летнего? когда с солнцем напряг, ветра кому как повезет, а потребление выше летнего?



Солнца точно есть 30% от летнего, а ветер вырабатывает одинаково, что летом, что зимой. Если брать глобальную европейскую энергосеть, то ветровая выработка - константа.



Нищеброды вместо бабушкиных квартир на 70 метров постепенно переберутся в комфортные евро-бараки по 5-10 метров на человека, ну а пенсы вымрут, с такой медициной у них обычно будет не более 10 лет, тоесть до 2030-го.

