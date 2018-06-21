Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 08:36
AlifeSoft написав:
Можно организовать сезонное производство, то же производство алюминия из бокситов с мая по сентябрь. Там требуется много электроэнергии. Можно маневровать углем только зимой.
а на зиму разгонять к чертям рабочих, ага. Только летом эти рабочие больше на клубничке у пшеков заработают. Может зимой заставить работяг делать тепловые насосы, как вы думаете?? а то в стране их мало
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