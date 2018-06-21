RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Набрали чинності підвищені
"зелені тарифи" для...

Набрали чинності підвищені "зелені тарифи" для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:36

  AlifeSoft написав:Можно организовать сезонное производство, то же производство алюминия из бокситов с мая по сентябрь. Там требуется много электроэнергии. Можно маневровать углем только зимой.
а на зиму разгонять к чертям рабочих, ага. Только летом эти рабочие больше на клубничке у пшеков заработают. Может зимой заставить работяг делать тепловые насосы, как вы думаете?? а то в стране их мало
sequence
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 29.12.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 47 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і... 1, 2, 3
R2 » Нед 24 чер, 2018 09:56
24 1313
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 12:58
trololo
"Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в...
R2 » Сер 20 чер, 2018 09:00
9 358
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 09:19
starikovi
Замороження активів: "Нафтогаз" назвав лондонським...
R2 » Сер 20 чер, 2018 12:20
2 84
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 12:32
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2313)
27.06.2018 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.