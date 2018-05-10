RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Samsung відмовилася від
розробки проекту аеропорту...

Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:51

Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Крим.Реаліі ТВ з посиланням на отриманий лист МЗС України.

Дивися повний текст Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту Сімферополь.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82807
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:51

сколько лет этой новости? новый терминал в аэропорту Симферополя уже построен и работает с 16 апреля этого года.....https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:05

  antikkristall написав:сколько лет этой новости? новый терминал в аэропорту Симферополя уже построен и работает с 16 апреля этого года.....https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)

Дорогенький запоребрик, это новости 4 дня. Если тебя забанили в гугле, и тебе лень пройтись по ссылкам, это не значит что ты можешь совать здесь линки на вашу полит стенгазету, в которую вы там у себя првератили википедию на русиш.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 668
З нами з: 27.08.15
Подякував: 320 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Surfer і 47 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В аеропорту Амстердама з'явився перший європейський...
R2 » Пон 25 чер, 2018 07:15
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 07:15
Kart
Кравцов пояснив, чому Укрзалізниця відмовилася від...
R2 » Вів 15 тра, 2018 09:51
9 545
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 14:16
shaanaru
Саудівська Аравія почне ядерні розробки в разі...
R2 » Чет 10 тра, 2018 12:43
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 12:43
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57256)
25.06.2018 15:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.