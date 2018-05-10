Про це повідомляє Крим.Реаліі ТВ з посиланням на отриманий лист МЗС України.
Дивися повний текст Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту Сімферополь.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:51
Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту Сімферополь.
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:51
сколько лет этой новости? новый терминал в аэропорту Симферополя уже построен и работает с 16 апреля этого года.....https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:05
Дорогенький запоребрик, это новости 4 дня. Если тебя забанили в гугле, и тебе лень пройтись по ссылкам, это не значит что ты можешь совать здесь линки на вашу полит стенгазету, в которую вы там у себя првератили википедию на русиш.
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