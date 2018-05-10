Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
сколько лет этой новости? новый терминал в аэропорту Симферополя уже построен и работает с 16 апреля этого года.....https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
antikkristall написав:сколько лет этой новости? новый терминал в аэропорту Симферополя уже построен и работает с 16 апреля этого года.....https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
Дорогенький запоребрик, это новости 4 дня. Если тебя забанили в гугле, и тебе лень пройтись по ссылкам, это не значит что ты можешь совать здесь линки на вашу полит стенгазету, в которую вы там у себя првератили википедию на русиш.
21 Июнь 2018 «В 2015 SAMOO Architects & Engineers приняла участие и выиграла в международном тендере по реализации проекта, о политической чувствительности которого к тому времени информации не было. Впоследствии, SAMOO Architects & Engineers отказалась от участия в реализации проекта», – говорится в письме МИД Украины.
17 Липень 2017 Перемогу здобув представник з Південної Кореї з проектом від відомого архітектурно-проектного бюро Samoo Architects & Engineers, названого підрозділом компанії Samsung. На сайті корейського архітектурного бюро інформація про проект сімферопольського аеропорту відсутня.
11 Червень 2018 Хвилястий аеропорт ‒ не Російська розробка, проект замовили у «дочки» південнокорейської компанії Samsung ‒ Sамоо. Цей архітектурний підрозділ має 20-річний досвід проектування аеропортів. На сайті виставлені їхні грандіозні розробки з усього світу, але Сімферопольського аеропорту серед них немає.
И по полетам, как Европа помогает Украине санкциями против России:
Однак експерти Моніторингової групи «Майдану закордонних справ» виявили, що літаки, які літали до Криму, потім вільно вирушають до Європи. Наприклад: літак Airbus компанії «Аерофлот», з бортовим номером VP-BTO, тільки в квітні до Німеччини літав чотири рази. Борт побував у Франкфурті, Дюссельдорфі, Берліні та Ганновері. І саме цей літак 12-го квітня вилітав із сімферопольського аеропорту о 7:18, публікують дослідники.
І таких прикладів тільки за квітень накопичилося понад сорок. Авіаексперт В'ячеслав Коновалов дивується, чому ці літаки ще не арештовані й продовжують літати на півострів.
«США і всі міжнародні організації їх не внесли до списку санкцій... Береш топ 20 російських авіакомпаній, і всі літають до Сімферополя, і плювати вони хотіли на міжнародні фінансові санкції. Я припускаю, що там є якась домовленість», ‒ каже Коновалов.
В українському ж представництві Євросоюзу пояснюють: ситуацію могли б вирішити санкції, але це повільний і дуже складний політичний процес.
«В принципі не можемо, на жаль, спекулювати щодо можливих санкцій. Наприклад, в тому випадку, коли вони застосовані до авіакомпаній. Всі рішення щодо санкцій ухвалюються дуже ретельно в Раді ЄС і тільки після цього про них оголошують», ‒ вказує радник представництва ЄС в Україні Юргіс Вілчінскас.
yanyura написав:Читаю первоисточник https://ru.krymr.com/a/news/29307932.html Неужели в МИД привыкли так выражаться? Про "машинный перевод с украинского на русский" прошу не упоминать, т.к. в украинской версии "Крым. Реалии" такой новости за 21 червня нет (https://ua.krymr.com/z/16928). По Samoo Architects & Engineers новости есть: https://ua.krymr.com/a/28620631.html и https://ua.krymr.com/a/29283227.html И по полетам, как Европа помогает Украине санкциями против России: Там же - https://ua.krymr.com/a/29283227.html