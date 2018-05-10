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Samsung відмовилася від
розробки проекту аеропорту...

Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту...
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:51

Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Крим.Реаліі ТВ з посиланням на отриманий лист МЗС України.

Дивися повний текст Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту Сімферополь.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:51

сколько лет этой новости? новый терминал в аэропорту Симферополя уже построен и работает с 16 апреля этого года.....https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:05

  antikkristall написав:сколько лет этой новости? новый терминал в аэропорту Симферополя уже построен и работает с 16 апреля этого года.....https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)

Дорогенький запоребрик, это новости 4 дня. Если тебя забанили в гугле, и тебе лень пройтись по ссылкам, это не значит что ты можешь совать здесь линки на вашу полит стенгазету, в которую вы там у себя првератили википедию на русиш.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:48

Читаю первоисточник
21 Июнь 2018
«В 2015 SAMOO Architects & Engineers приняла участие и выиграла в международном тендере по реализации проекта, о политической чувствительности которого к тому времени информации не было. Впоследствии, SAMOO Architects & Engineers отказалась от участия в реализации проекта», – говорится в письме МИД Украины.

https://ru.krymr.com/a/news/29307932.html
Неужели в МИД привыкли так выражаться? Про "машинный перевод с украинского на русский" прошу не упоминать, т.к. в украинской версии "Крым. Реалии" такой новости за 21 червня нет (https://ua.krymr.com/z/16928).

По Samoo Architects & Engineers новости есть:
17 Липень 2017
Перемогу здобув представник з Південної Кореї з проектом від відомого архітектурно-проектного бюро Samoo Architects & Engineers, названого підрозділом компанії Samsung. На сайті корейського архітектурного бюро інформація про проект сімферопольського аеропорту відсутня.

https://ua.krymr.com/a/28620631.html
и
11 Червень 2018
Хвилястий аеропорт ‒ не Російська розробка, проект замовили у «дочки» південнокорейської компанії Samsung ‒ Sамоо. Цей архітектурний підрозділ має 20-річний досвід проектування аеропортів. На сайті виставлені їхні грандіозні розробки з усього світу, але Сімферопольського аеропорту серед них немає.

https://ua.krymr.com/a/29283227.html

И по полетам, как Европа помогает Украине санкциями против России:
Однак експерти Моніторингової групи «Майдану закордонних справ» виявили, що літаки, які літали до Криму, потім вільно вирушають до Європи. Наприклад: літак Airbus компанії «Аерофлот», з бортовим номером VP-BTO, тільки в квітні до Німеччини літав чотири рази. Борт побував у Франкфурті, Дюссельдорфі, Берліні та Ганновері. І саме цей літак 12-го квітня вилітав із сімферопольського аеропорту о 7:18, публікують дослідники.

І таких прикладів тільки за квітень накопичилося понад сорок. Авіаексперт В'ячеслав Коновалов дивується, чому ці літаки ще не арештовані й продовжують літати на півострів.

«США і всі міжнародні організації їх не внесли до списку санкцій... Береш топ 20 російських авіакомпаній, і всі літають до Сімферополя, і плювати вони хотіли на міжнародні фінансові санкції. Я припускаю, що там є якась домовленість», ‒ каже Коновалов.

В українському ж представництві Євросоюзу пояснюють: ситуацію могли б вирішити санкції, але це повільний і дуже складний політичний процес.

«В принципі не можемо, на жаль, спекулювати щодо можливих санкцій. Наприклад, в тому випадку, коли вони застосовані до авіакомпаній. Всі рішення щодо санкцій ухвалюються дуже ретельно в Раді ЄС і тільки після цього про них оголошують», ‒ вказує радник представництва ЄС в Україні Юргіс Вілчінскас.

Там же - https://ua.krymr.com/a/29283227.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:57

  yanyura написав:Читаю первоисточник https://ru.krymr.com/a/news/29307932.html Неужели в МИД привыкли так выражаться? Про "машинный перевод с украинского на русский" прошу не упоминать, т.к. в украинской версии "Крым. Реалии" такой новости за 21 червня нет (https://ua.krymr.com/z/16928). По Samoo Architects & Engineers новости есть: https://ua.krymr.com/a/28620631.html и https://ua.krymr.com/a/29283227.html И по полетам, как Европа помогает Украине санкциями против России: Там же - https://ua.krymr.com/a/29283227.html

Как у тебя горит-то )))
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:08

  locustsucol написав:
  yanyura написав:Читаю первоисточник https://ru.krymr.com/a/news/29307932.html Неужели в МИД привыкли так выражаться? Про "машинный перевод с украинского на русский" прошу не упоминать, т.к. в украинской версии "Крым. Реалии" такой новости за 21 червня нет (https://ua.krymr.com/z/16928). По Samoo Architects & Engineers новости есть: https://ua.krymr.com/a/28620631.html и https://ua.krymr.com/a/29283227.html И по полетам, как Европа помогает Украине санкциями против России: Там же - https://ua.krymr.com/a/29283227.html

Как у тебя горит-то )))

Т.е. по существу вам ответить нечего?!!

P.S. Вы уже внесли меня в свой TrolleyBust?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:48

так все же - по чьему проекту сделали новый терминал в Симфере? зрада или незрада?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:04

Re: розробки

  locustsucol написав:у тебя горит-то )

еще бы! сколько министров с президентом отжигают
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:06

Re: проект аеропорту

  sequence написав:по чьему проекту сделали новый терминал в Симфере?

По китайскому проекту) все совпадения случайны
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:16

  yanyura написав:
  locustsucol написав:
  yanyura написав:Читаю первоисточник https://ru.krymr.com/a/news/29307932.html Неужели в МИД привыкли так выражаться? Про "машинный перевод с украинского на русский" прошу не упоминать, т.к. в украинской версии "Крым. Реалии" такой новости за 21 червня нет (https://ua.krymr.com/z/16928). По Samoo Architects & Engineers новости есть: https://ua.krymr.com/a/28620631.html и https://ua.krymr.com/a/29283227.html И по полетам, как Европа помогает Украине санкциями против России: Там же - https://ua.krymr.com/a/29283227.html

Как у тебя горит-то )))

Т.е. по существу вам ответить нечего?!!

P.S. Вы уже внесли меня в свой TrolleyBust?


Конечно же как обычно - нечего, не обращай внимание на убогого :mrgreen:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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