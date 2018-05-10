Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту...

Вы просто не в курсе, что он развалится, вон даже сваи все утонули.
.. А стоп это из другой методички. Короче всё равно у лаптей не получится ничего хорошего! Все знают же.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 10:29
Вы просто не в курсе, что он развалится, вон даже сваи все утонули.
.. А стоп это из другой методички. Короче всё равно у лаптей не получится ничего хорошего! Все знают же.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:20
Хорошо, что ты это знаешь. Правда за ум вы все равно не беретесь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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