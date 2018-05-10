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Samsung відмовилася від
розробки проекту аеропорту...

Samsung відмовилася від розробки проекту аеропорту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:29

  fokus написав:Тема всё-таки раскрыта не до конца. Хотелось бы уточнить, это следствие того, весь мир с нами или Самсунг просто украинских санкций испугался? Зы. Так в Симферополе аэропорт таки не построили? Как они смогли бы это сделать без Самсунга? Опять Мосфильм небось подключили ..

Вы просто не в курсе, что он развалится, вон даже сваи все утонули.
.. А стоп это из другой методички. Короче всё равно у лаптей не получится ничего хорошего! Все знают же.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:20

  vasiliybaybuz написав:Короче всё равно у лаптей не получится ничего хорошего! Все знают же.


Хорошо, что ты это знаешь. Правда за ум вы все равно не беретесь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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