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В Україні «оживає» іпотека
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Кредитування купівлі житла помітно пожвавилося в 2017 році і на початку 2018 року
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:36
А в реальности от 28% и выше. Лохотронщики!
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сірий
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:59
сірий написав:
А в реальности от 28% и выше. Лохотронщики!
если брать по партнерской программе на короткий срок, например до 2 лет - то можно и по 9-10% найти условия
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