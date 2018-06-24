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В Україні «оживає» іпотека

В Україні «оживає» іпотека
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:36

В Україні «оживає» іпотека

Пропонуємо до обговорення:
Кредитування купівлі житла помітно пожвавилося в 2017 році і на початку 2018 року

Дивися повний текст В Україні «оживає» іпотека.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:36

А в реальности от 28% и выше. Лохотронщики!
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:59

  сірий написав:А в реальности от 28% и выше. Лохотронщики!

если брать по партнерской программе на короткий срок, например до 2 лет - то можно и по 9-10% найти условия
redmax11
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