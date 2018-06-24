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В Україні «оживає» іпотека
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Кредитування купівлі житла помітно пожвавилося в 2017 році і на початку 2018 року
Дивися повний текст В Україні «оживає» іпотека
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R2
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:36
А в реальности от 28% и выше. Лохотронщики!
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сірий
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:59
сірий написав:
А в реальности от 28% и выше. Лохотронщики!
если брать по партнерской программе на короткий срок, например до 2 лет - то можно и по 9-10% найти условия
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redmax11
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:23
redmax11 написав: сірий написав:
А в реальности от 28% и выше. Лохотронщики!
если брать по партнерской программе на короткий срок, например до 2 лет - то можно и по 9-10% найти условия
Ипотека до 2 лет - это не ипотека
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Faceless
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:30
сірий написав:
А в реальности от 28% и выше. Лохотронщики!
питуну с чивокуней пожалуйся.
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locustsucol
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:34
Faceless написав:
Ипотека до 2 лет - это не ипотека
а что же это? :)
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:35
Деньги написав: Faceless написав:
Ипотека до 2 лет - это не ипотека
а что же это?
Насмешка какая-то.
сірий написав:
А в реальности от 28% и выше.
Совсем не обязательно, при хорошем официальном доходе можно рассчитывать и на более дешевый вариант, хотя и 20% это весьма и весьма дорого
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Faceless
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:36
Faceless написав:
Ипотека до 2 лет - это не ипотека
згоден, від 5
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sdmitruk
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:37
sdmitruk написав: Faceless написав:
Ипотека до 2 лет - это не ипотека
згоден, від 5
Я б сказав від 10
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Faceless
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:45
Faceless написав:
Я б сказав від 10
на ремонт, на 10 лет? :) Та это не ремонт - это стиль жизни (была такая шутка в СССР)
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Деньги
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