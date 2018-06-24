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В Україні «оживає» іпотека

В Україні «оживає» іпотека
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:36

В Україні «оживає» іпотека

Пропонуємо до обговорення:
Кредитування купівлі житла помітно пожвавилося в 2017 році і на початку 2018 року

Дивися повний текст В Україні «оживає» іпотека.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:36

А в реальности от 28% и выше. Лохотронщики!
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:59

  сірий написав:А в реальности от 28% и выше. Лохотронщики!

если брать по партнерской программе на короткий срок, например до 2 лет - то можно и по 9-10% найти условия
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:23

  redmax11 написав:
  сірий написав:А в реальности от 28% и выше. Лохотронщики!

если брать по партнерской программе на короткий срок, например до 2 лет - то можно и по 9-10% найти условия

Ипотека до 2 лет - это не ипотека :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:30

  сірий написав:А в реальности от 28% и выше. Лохотронщики!

питуну с чивокуней пожалуйся.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:34

  Faceless написав: Ипотека до 2 лет - это не ипотека

а что же это? :)
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:35

  Деньги написав:
  Faceless написав: Ипотека до 2 лет - это не ипотека

а что же это? :)

Насмешка какая-то.
  сірий написав:А в реальности от 28% и выше.

Совсем не обязательно, при хорошем официальном доходе можно рассчитывать и на более дешевый вариант, хотя и 20% это весьма и весьма дорого
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:36

  Faceless написав: Ипотека до 2 лет - это не ипотека

згоден, від 5
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:37

  sdmitruk написав:
  Faceless написав: Ипотека до 2 лет - это не ипотека

згоден, від 5

Я б сказав від 10
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:45

  Faceless написав: Я б сказав від 10

на ремонт, на 10 лет? :) Та это не ремонт - это стиль жизни (была такая шутка в СССР)
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