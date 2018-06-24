|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:46
Re: В Україні «оживає» іпотека
это надо наркотиками торговать, чтобы такую ипотеку тянуть. Ну или по классике - обзавестись детьми и не платить, бо "единственное жилье"
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:48
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:57
При чем тут ремонт?
Нет, это значит что ипотека берется только на часть стоимости жилья, менее половины
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:04
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:34
Тогда вообще операция смысла не имеет - проще накопить остаток, чем аццки переплачивать, притом придется потратиться на всякую хрень, включая всякие страховки жизни, имущества и позорное, антиконституционное требование не регистрировать детей. Вообще, у меня такое неподтвержденное ощущение, что ипотека берется, как метод не показывать доходы, т.е. взяли - через месяц/два закрыли, но отсканировали для налоговой бумажки, что в долгах как в шелках, если что..
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:54
Что проще а что нет - всегда дело конкретного случая, причем тут и объективные и субъективные факторы.
Страховки - мизерные суммы относительно самой ипотеки.
Если требование не регистрировать вас так беспокоит, просто его игнорируйте и все.
Ощущение ваше действительно неподтвержденное и никак не обоснованное, т.к. никак не поможет не показывать доходы.
При этом оформив ипотеку человек фиксирует долг в постепенно дешевеющей гривне, не несет рисков утратить сбережения, пока бы копил недостающую часть, при этом живет в своем уже сейчас
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:55
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:02
Так государство же печатает то, на что дает 17%
Это просто хитрый способ изъятия излишков у того меньшинства, у которого они есть, и профинансировать на размер этого излишка свой коррупционный распил...
По сабжу - думаю, что до оживления ипотечного кредитования еще далеко, никаких предпосылок, а именно - низкая инфляция, стабильность банковской системы и высокие уровень доходов->накоплений населеня - нет, а вот что действительно есть, так это высокая маркетинговая активность застройщика в борьбе за клиента.
Тут вам и скидки, и программы для постоянных покупателей, и рассрочки на все больший период. А все почему - платежеспособный спрос сильно отстает от предложения.
Сегодня это рынок покупателя, и кому нужно для жилья - надо брать, качественно выбрав и отторговав. А как инвестиция, этот рынок как был неинтересным начиная с самого 2007 года, так и остается до сегодня неинтересным
|