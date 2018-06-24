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В Україні «оживає» іпотека
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:46
это надо наркотиками торговать, чтобы такую ипотеку тянуть. Ну или по классике - обзавестись детьми и не платить, бо "единственное жилье"
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:48
sequence написав:
это надо наркотиками торговать, чтобы такую ипотеку тянуть. Ну или по классике - обзавестись детьми и не платить, бо "единственное жилье"
Чего? ОВГЗ же по 16-17%, государство тянет :)
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:57
Деньги написав: Faceless написав:
Я б сказав від 10
на ремонт, на 10 лет?
Та это не ремонт - это стиль жизни (была такая шутка в СССР)
При чем тут ремонт?
sequence написав:
это надо наркотиками торговать, чтобы такую ипотеку тянуть. Ну или по классике - обзавестись детьми и не платить, бо "единственное жилье"
Нет, это значит что ипотека берется только на часть стоимости жилья, менее половины
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Faceless
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:04
Faceless написав:
При чем тут ремонт? Нет, это значит что ипотека берется только на часть стоимости жилья, менее половины
Так НБУ сказал: ..или на ремонт недвижимости
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:34
Faceless написав:
Нет, это значит что ипотека берется только на часть стоимости жилья, менее половины
Тогда вообще операция смысла не имеет - проще накопить остаток, чем аццки переплачивать, притом придется потратиться на всякую хрень, включая всякие страховки жизни, имущества и позорное, антиконституционное требование не регистрировать детей. Вообще, у меня такое неподтвержденное ощущение, что ипотека берется, как метод не показывать доходы, т.е. взяли - через месяц/два закрыли, но отсканировали для налоговой бумажки, что в долгах как в шелках, если что..
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:54
sequence написав: Faceless написав:
Нет, это значит что ипотека берется только на часть стоимости жилья, менее половины
Тогда вообще операция смысла не имеет - проще накопить остаток, чем аццки переплачивать, притом придется потратиться на всякую хрень, включая всякие страховки жизни, имущества и позорное, антиконституционное требование не регистрировать детей. Вообще, у меня такое неподтвержденное ощущение, что ипотека берется, как метод не показывать доходы, т.е. взяли - через месяц/два закрыли, но отсканировали для налоговой бумажки, что в долгах как в шелках, если что..
Что проще а что нет - всегда дело конкретного случая, причем тут и объективные и субъективные факторы.
Страховки - мизерные суммы относительно самой ипотеки.
Если требование не регистрировать вас так беспокоит, просто его игнорируйте и все.
Ощущение ваше действительно неподтвержденное и никак не обоснованное, т.к. никак не поможет не показывать доходы.
При этом оформив ипотеку человек фиксирует долг в постепенно дешевеющей гривне, не несет рисков утратить сбережения, пока бы копил недостающую часть, при этом живет в своем уже сейчас
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:55
Деньги написав:
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Чего? ОВГЗ же по 16-17%, государство тянет
вы знаете, что такое русская рулетка? - это когда 5 раз прокатило, на шестой не повезло. Притом, от вас ниче не зависит
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