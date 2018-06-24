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В Україні «оживає» іпотека

В Україні «оживає» іпотека
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:46

Re: В Україні «оживає» іпотека

это надо наркотиками торговать, чтобы такую ипотеку тянуть. Ну или по классике - обзавестись детьми и не платить, бо "единственное жилье"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:48

  sequence написав:это надо наркотиками торговать, чтобы такую ипотеку тянуть. Ну или по классике - обзавестись детьми и не платить, бо "единственное жилье"

Чего? ОВГЗ же по 16-17%, государство тянет :)
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:57

  Деньги написав:
  Faceless написав: Я б сказав від 10

на ремонт, на 10 лет? :) Та это не ремонт - это стиль жизни (была такая шутка в СССР)

При чем тут ремонт?
  sequence написав:это надо наркотиками торговать, чтобы такую ипотеку тянуть. Ну или по классике - обзавестись детьми и не платить, бо "единственное жилье"

Нет, это значит что ипотека берется только на часть стоимости жилья, менее половины
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:04

  Faceless написав: При чем тут ремонт? Нет, это значит что ипотека берется только на часть стоимости жилья, менее половины

Так НБУ сказал: ..или на ремонт недвижимости
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:34

  Faceless написав:Нет, это значит что ипотека берется только на часть стоимости жилья, менее половины
Тогда вообще операция смысла не имеет - проще накопить остаток, чем аццки переплачивать, притом придется потратиться на всякую хрень, включая всякие страховки жизни, имущества и позорное, антиконституционное требование не регистрировать детей. Вообще, у меня такое неподтвержденное ощущение, что ипотека берется, как метод не показывать доходы, т.е. взяли - через месяц/два закрыли, но отсканировали для налоговой бумажки, что в долгах как в шелках, если что..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:54

  sequence написав:
  Faceless написав:Нет, это значит что ипотека берется только на часть стоимости жилья, менее половины
Тогда вообще операция смысла не имеет - проще накопить остаток, чем аццки переплачивать, притом придется потратиться на всякую хрень, включая всякие страховки жизни, имущества и позорное, антиконституционное требование не регистрировать детей. Вообще, у меня такое неподтвержденное ощущение, что ипотека берется, как метод не показывать доходы, т.е. взяли - через месяц/два закрыли, но отсканировали для налоговой бумажки, что в долгах как в шелках, если что..

Что проще а что нет - всегда дело конкретного случая, причем тут и объективные и субъективные факторы.
Страховки - мизерные суммы относительно самой ипотеки.
Если требование не регистрировать вас так беспокоит, просто его игнорируйте и все.
Ощущение ваше действительно неподтвержденное и никак не обоснованное, т.к. никак не поможет не показывать доходы.
При этом оформив ипотеку человек фиксирует долг в постепенно дешевеющей гривне, не несет рисков утратить сбережения, пока бы копил недостающую часть, при этом живет в своем уже сейчас
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:55

  Деньги написав:..
Чего? ОВГЗ же по 16-17%, государство тянет :)

вы знаете, что такое русская рулетка? - это когда 5 раз прокатило, на шестой не повезло. Притом, от вас ниче не зависит
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:02

  Деньги написав:
  sequence написав:это надо наркотиками торговать, чтобы такую ипотеку тянуть. Ну или по классике - обзавестись детьми и не платить, бо "единственное жилье"

Чего? ОВГЗ же по 16-17%, государство тянет :)


Так государство же печатает то, на что дает 17% :D

Это просто хитрый способ изъятия излишков у того меньшинства, у которого они есть, и профинансировать на размер этого излишка свой коррупционный распил...

По сабжу - думаю, что до оживления ипотечного кредитования еще далеко, никаких предпосылок, а именно - низкая инфляция, стабильность банковской системы и высокие уровень доходов->накоплений населеня - нет, а вот что действительно есть, так это высокая маркетинговая активность застройщика в борьбе за клиента.

Тут вам и скидки, и программы для постоянных покупателей, и рассрочки на все больший период. А все почему - платежеспособный спрос сильно отстает от предложения.

Сегодня это рынок покупателя, и кому нужно для жилья - надо брать, качественно выбрав и отторговав. А как инвестиция, этот рынок как был неинтересным начиная с самого 2007 года, так и остается до сегодня неинтересным
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:07

  sequence написав: вы знаете, что такое русская рулетка? - это когда 5 раз прокатило, на шестой не повезло. Притом, от вас ниче не зависит

А в барабане револьвера сколько патронов? :)
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:09

  Faceless написав:Что проще а что нет - всегда дело конкретного случая, причем тут и объективные и субъективные факторы.
Страховки - мизерные суммы относительно самой ипотеки.
Если требование не регистрировать вас так беспокоит, просто его игнорируйте и все.
Ощущение ваше действительно неподтвержденное и никак не обоснованное, т.к. никак не поможет не показывать доходы.
При этом оформив ипотеку человек фиксирует долг в постепенно дешевеющей гривне, не несет рисков утратить сбережения, пока бы копил недостающую часть, при этом живет в своем уже сейчас

страховки "мизерные", но ежегодные, вполне себе индексируемые. Зачем "копить недостающую часть", если ты должен? Позволяют доходы - выплачивай с опережением, или у меня с головой не в порядке? Да и вообще все это какая-то фигня на фоне того, что большинство застройщиков, во всяком случае в Киеве, имеют всякие программы по рассрочке на пару лет. А если вы уже "менее половины суммы" не сможете за пару лет по рассрочке выплатить - то вы таки наркодилер или их клиент, не понимающий, что за эти 3-4 года переплатишь вдвое, при том, что вообще не факт, что гривневые доходы будут расти на 20-30% в год.
sequence
 
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