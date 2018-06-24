В Україні «оживає» іпотека

Додано: Пон 25 чер, 2018 16:02

Деньги написав: sequence написав: это надо наркотиками торговать, чтобы такую ипотеку тянуть. Ну или по классике - обзавестись детьми и не платить, бо "единственное жилье" это надо наркотиками торговать, чтобы такую ипотеку тянуть. Ну или по классике - обзавестись детьми и не платить, бо "единственное жилье"

Чего? ОВГЗ же по 16-17%, государство тянет Чего? ОВГЗ же по 16-17%, государство тянет

Так государство же печатает то, на что дает 17%Это просто хитрый способ изъятия излишков у того меньшинства, у которого они есть, и профинансировать на размер этого излишка свой коррупционный распил...По сабжу - думаю, что до оживления ипотечного кредитования еще далеко, никаких предпосылок, а именно - низкая инфляция, стабильность банковской системы и высокие уровень доходов->накоплений населеня - нет, а вот что действительно есть, так это высокая маркетинговая активность застройщика в борьбе за клиента.Тут вам и скидки, и программы для постоянных покупателей, и рассрочки на все больший период. А все почему - платежеспособный спрос сильно отстает от предложения.Сегодня это рынок покупателя, и кому нужно для жилья - надо брать, качественно выбрав и отторговав. А как инвестиция, этот рынок как был неинтересным начиная с самого 2007 года, так и остается до сегодня неинтересным