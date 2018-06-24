|
|
|
В Україні «оживає» іпотека
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1120
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 308 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:09
zРадио написав:
Так государство же печатает то, на что дает 17% Это просто хитрый способ изъятия излишков у того меньшинства, у которого они есть, и профинансировать на размер этого излишка свой коррупционный распил... По сабжу - думаю, что до оживления ипотечного кредитования еще далеко, никаких предпосылок, а именно - низкая инфляция, стабильность банковской системы и высокие уровень доходов->накоплений населеня - нет, а вот что действительно есть, так это высокая маркетинговая активность застройщика в борьбе за клиента. Тут вам и скидки, и программы для постоянных покупателей, и рассрочки на все больший период. А все почему - платежеспособный спрос сильно отстает от предложения. Сегодня это рынок покупателя, и кому нужно для жилья - надо брать, качественно выбрав и отторговав. А как инвестиция, этот рынок как был неинтересным начиная с самого 2007 года, так и остается до сегодня неинтересным
Выше статья есть, о РЕПО. Ничего не напоминает? https://news.finance.ua/ru/news/-/429081/banki-maskiruyut-dolgi-v-stile-obankrotivshegosya-lehman-bloomberg
-
Деньги
-
-
- Повідомлень: 576
- З нами з: 13.06.13
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:23
sequence написав:
страховки "мизерные", но ежегодные, вполне себе индексируемые. Зачем "копить недостающую часть", если ты должен? Позволяют доходы - выплачивай с опережением, или у меня с головой не в порядке? Да и вообще все это какая-то фигня на фоне того, что большинство застройщиков, во всяком случае в Киеве, имеют всякие программы по рассрочке на пару лет. А если вы уже "менее половины суммы" не сможете за пару лет по рассрочке выплатить - то вы таки наркодилер или их клиент, не понимающий, что за эти 3-4 года переплатишь вдвое, при том, что вообще не факт, что гривневые доходы будут расти на 20-30% в год.
Что с той рассрочки на пару лет? Ниочем. В них есть смысл, если у вас например часть денег на срочном депозите, а вы хотите купить сейчас. Мало того, в этих рассрочках от застройщика условия покабальнее ипотеки, с индексированием базовой стоимости метра, потому безо всяких процентов ваш долг может расти и весьма быстро.
Страховки хоть и ежегодные, но в том числе легко оформляются в тот же кредит и в итоге размазываются в сущие копейки, причем по мере уменьшения долга уменьшается и страховка.
Факт в том, что гривневые доходы так или иначе, но будут расти, цены также (и на недвижимость, в гривне, тоже), а долг в ипотеке зафиксирован. Для условной 1к ипотека на половину ее стоимости выльется в платеж, сравнимый с арендой такой же квартиры - соответственно, уже выгоднее платить ипотеку, жить в своем, чем пытаться накопить, платя аренду, пытаясь защитить сбережения от девальвации и рисков. Вы себе выплачиваете в таком режиме ту ипотеку не особо напрягаясь, даже если ставка высокая - за аренду вы выбросили бы столько же.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21093
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4678 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:36
Faceless написав:
Что с той рассрочки на пару лет? Ниочем. В них есть смысл, если у вас например часть денег на срочном депозите, а вы хотите купить сейчас. Мало того, в этих рассрочках от застройщика условия покабальнее ипотеки, с индексированием базовой стоимости метра, потому безо всяких процентов ваш долг может расти и весьма быстро.
Страховки хоть и ежегодные, но в том числе легко оформляются в тот же кредит и в итоге размазываются в сущие копейки, причем по мере уменьшения долга уменьшается и страховка.
Факт в том, что гривневые доходы так или иначе, но будут расти, цены также (и на недвижимость, в гривне, тоже), а долг в ипотеке зафиксирован. Для условной 1к ипотека на половину ее стоимости выльется в платеж, сравнимый с арендой такой же квартиры - соответственно, уже выгоднее платить ипотеку, жить в своем, чем пытаться накопить, платя аренду, пытаясь защитить сбережения от девальвации и рисков. Вы себе выплачиваете в таком режиме ту ипотеку не особо напрягаясь, даже если ставка высокая - за аренду вы выбросили бы столько же.
про условия рассрочки я знаю не понаслышке - сам так платил, целых три месяца. Боялись, что квартира с хорошим видом уйдет
но то такэ. По сути: вообще не факт, что доходы будут расти - все чего-то про 2009 забыли.. И этот несчастный обладатель однушки из "андервотер" может присоединиться по итогу к митингам владельцев квартир, проданных за швейцарские франки в каком-то 2007 году. Вообще смысл таких сабпраймов неясен - недвига дешевеет в валюте давным-давно: собери бакинских - купи за свои; дольше ждешь - больше купишь. Однозначно выгоднее схема, даже снимая хату - на соседней ветке про недвигу постояльцы подтвердят
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1120
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 308 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|