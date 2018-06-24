В Україні «оживає» іпотека

Додано: Пон 25 чер, 2018 16:23

sequence написав: страховки "мизерные", но ежегодные, вполне себе индексируемые. Зачем "копить недостающую часть", если ты должен? Позволяют доходы - выплачивай с опережением, или у меня с головой не в порядке? Да и вообще все это какая-то фигня на фоне того, что большинство застройщиков, во всяком случае в Киеве, имеют всякие программы по рассрочке на пару лет. А если вы уже "менее половины суммы" не сможете за пару лет по рассрочке выплатить - то вы таки наркодилер или их клиент, не понимающий, что за эти 3-4 года переплатишь вдвое, при том, что вообще не факт, что гривневые доходы будут расти на 20-30% в год. страховки "мизерные", но ежегодные, вполне себе индексируемые. Зачем "копить недостающую часть", если ты должен? Позволяют доходы - выплачивай с опережением, или у меня с головой не в порядке? Да и вообще все это какая-то фигня на фоне того, что большинство застройщиков, во всяком случае в Киеве, имеют всякие программы по рассрочке на пару лет. А если вы уже "менее половины суммы" не сможете за пару лет по рассрочке выплатить - то вы таки наркодилер или их клиент, не понимающий, что за эти 3-4 года переплатишь вдвое, при том, что вообще не факт, что гривневые доходы будут расти на 20-30% в год.

Что с той рассрочки на пару лет? Ниочем. В них есть смысл, если у вас например часть денег на срочном депозите, а вы хотите купить сейчас. Мало того, в этих рассрочках от застройщика условия покабальнее ипотеки, с индексированием базовой стоимости метра, потому безо всяких процентов ваш долг может расти и весьма быстро.Страховки хоть и ежегодные, но в том числе легко оформляются в тот же кредит и в итоге размазываются в сущие копейки, причем по мере уменьшения долга уменьшается и страховка.Факт в том, что гривневые доходы так или иначе, но будут расти, цены также (и на недвижимость, в гривне, тоже), а долг в ипотеке зафиксирован. Для условной 1к ипотека на половину ее стоимости выльется в платеж, сравнимый с арендой такой же квартиры - соответственно, уже выгоднее платить ипотеку, жить в своем, чем пытаться накопить, платя аренду, пытаясь защитить сбережения от девальвации и рисков. Вы себе выплачиваете в таком режиме ту ипотеку не особо напрягаясь, даже если ставка высокая - за аренду вы выбросили бы столько же.