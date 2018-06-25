|
|
В Україні «оживає» іпотека
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:41
Хватит называть легализованный грабеж от банков ипотекой.
-
Giroi
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 03.11.15
- Подякував: 8072 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|5
|
Вів 26 чер, 2018 15:56
sal
|
|28
|980
|
|
|32
|1223
|
Вів 26 чер, 2018 15:48
Shram