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В Україні «оживає» іпотека

В Україні «оживає» іпотека
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:41

Re: В Україні «оживає» іпотека

Хватит называть легализованный грабеж от банков ипотекой.
Giroi
 
Повідомлень: 183
З нами з: 03.11.15
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