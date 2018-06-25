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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:41
Re: В Україні «оживає» іпотека
Хватит называть легализованный грабеж от банков ипотекой.
Додано: Вів 26 чер, 2018 17:00
Re: В Україні «оживає» іпотека
... ооооооо, а я збираюсь через 3-4р. наважитись на іпотеку, щоб взяти квартиру для здачі в оренду(так сказати: створити свій пенсійний фонд) ))
.... он мої думки:
...взяв цифру 800 000грн(це ціна однухи з жлобремонтом в новобуді +/- в нормальній локації м. Лева) і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит кожного місяця - ПОВНІСТЮ!
...то так вигідно, чи ні?))
(тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде ...... хіба що можна - з долародепо)
... для розрахунків взято %% по іпотеці Привату(там від 18%)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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