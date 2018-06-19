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В Україні «оживає» іпотека

В Україні «оживає» іпотека
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:00

Re: В Україні «оживає» іпотека

... ооооооо, а я збираюсь через 3-4р. наважитись на іпотеку, щоб взяти квартиру для здачі в оренду(так сказати: створити свій пенсійний фонд) ))

.... он мої думки:
...взяв цифру 800 000грн(це ціна однухи з жлобремонтом в новобуді +/- в нормальній локації м. Лева) і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит кожного місяця - ПОВНІСТЮ!
...то так вигідно, чи ні?))
(тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде :D...... хіба що можна - з долародепо)

... для розрахунків взято %% по іпотеці Привату(там від 18%)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:18

Re: В Україні «оживає» іпотека

Раз моє повідомлення видалили, то повторю ще раз, теперішні умови кредитування ніщо інше, як легалізований грабіж від банків.

Елементарна математика. Якщо орендний платіж = 0,5% від вартості житла, а це 5 тис для квартири вартістю 1 млн грн.

Взявши кредит під 17,9% на 20 років в Приваті, ти будеш сплачувати 7 774 грн щомісяця і додатково 7 500 в рік страхових платежів, що в сумі дає 8 400 грн.

Маючи 500 тис грн, та можливість витрачати на житло 8 400 грн щомісяця, винаймаєш квартиру за 5000 грн, відкриваєш доларовий депозит під 3% і щомісячно поповнюєш його на 3400. Вже за 8 років у тебе буде 1 млн в доларовому евіваленті. В 2,5 рази швидше за кредит. Навіть без депозиту, просто складаючи валюту у матрац, потрібну суму ти назбираєш за 12,5 років. Це якщо розглядати ануїтет.

Якщо ж розглядати класичну схему погашення, то початкові витрати за кредитом будуть 10 200 грн. Відкривши депозит, і поповнюючи його на різницю можливими витрататми по кредиту та орендою, потрібний 1 млн у валютному еквіваленті у тебе буде вже через 7,5 років.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:49

Giroi
Я ж мав на увазі, що взявши кредит на 5р. на 500тис.(для купівлі квартири для здачі в оренду) далі ВСЕ! - за тебе сплачує %% і тіло кредиту КВАРТИРАНТ!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:13

Re: В Україні «оживає» іпотека

Giroi написав:Раз моє повідомлення видалили, то повторю ще раз, теперішні умови кредитування ніщо інше, як легалізований грабіж від банків.

Елементарна математика. Якщо орендний платіж = 0,5% від вартості житла, а це 5 тис для квартири вартістю 1 млн грн.

Взявши кредит під 17,9% на 20 років в Приваті, ти будеш сплачувати 7 774 грн щомісяця і додатково 7 500 в рік страхових платежів, що в сумі дає 8 400 грн.

Маючи 500 тис грн, та можливість витрачати на житло 8 400 грн щомісяця, винаймаєш квартиру за 5000 грн, відкриваєш доларовий депозит під 3% і щомісячно поповнюєш його на 3400. Вже за 8 років у тебе буде 1 млн в доларовому евіваленті. В 2,5 рази швидше за кредит. Навіть без депозиту, просто складаючи валюту у матрац, потрібну суму ти назбираєш за 12,5 років. Це якщо розглядати ануїтет.

Якщо ж розглядати класичну схему погашення, то початкові витрати за кредитом будуть 10 200 грн. Відкривши депозит, і поповнюючи його на різницю можливими витрататми по кредиту та орендою, потрібний 1 млн у валютному еквіваленті у тебе буде вже через 7,5 років.


Головна різниця - 8 або 12.5 років - колосальний час - жити в орендованому або весь цей час у власному.
Це вже не кажучи про системну помилку у розрахунках: оренда за 8 років здорожчає, і зовсім не факт, що вийде відкладати ту саму суму у валюті щомісяця. В той же час кредит буде рік за роком знецінюватися.
І ніхто не каже що кредитувати я треба на 100% вартості нерухомості.
Довгостроковий кредит - це купівля часу за гроші.
Faceless
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