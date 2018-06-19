В Україні «оживає» іпотека

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... ооооооо, а я збираюсь через 3-4р. наважитись на іпотеку, щоб взяти квартиру для здачі в оренду(так сказати: створити свій пенсійний фонд) ))
.... он мої думки: ...взяв цифру 800 000грн(це ціна однухи з жлобремонтом в новобуді +/- в нормальній локації м. Лева) і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит кожного місяця - ПОВНІСТЮ! ...то так вигідно, чи ні?)) (тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде ...... хіба що можна - з долародепо)
... для розрахунків взято %% по іпотеці Привату(там від 18%)
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Раз моє повідомлення видалили, то повторю ще раз, теперішні умови кредитування ніщо інше, як легалізований грабіж від банків.
Елементарна математика. Якщо орендний платіж = 0,5% від вартості житла, а це 5 тис для квартири вартістю 1 млн грн.
Взявши кредит під 17,9% на 20 років в Приваті, ти будеш сплачувати 7 774 грн щомісяця і додатково 7 500 в рік страхових платежів, що в сумі дає 8 400 грн.
Маючи 500 тис грн, та можливість витрачати на житло 8 400 грн щомісяця, винаймаєш квартиру за 5000 грн, відкриваєш доларовий депозит під 3% і щомісячно поповнюєш його на 3400. Вже за 8 років у тебе буде 1 млн в доларовому евіваленті. В 2,5 рази швидше за кредит. Навіть без депозиту, просто складаючи валюту у матрац, потрібну суму ти назбираєш за 12,5 років. Це якщо розглядати ануїтет.
Якщо ж розглядати класичну схему погашення, то початкові витрати за кредитом будуть 10 200 грн. Відкривши депозит, і поповнюючи його на різницю можливими витрататми по кредиту та орендою, потрібний 1 млн у валютному еквіваленті у тебе буде вже через 7,5 років.
Giroi написав:Раз моє повідомлення видалили, то повторю ще раз, теперішні умови кредитування ніщо інше, як легалізований грабіж від банків.
Елементарна математика. Якщо орендний платіж = 0,5% від вартості житла, а це 5 тис для квартири вартістю 1 млн грн.
Взявши кредит під 17,9% на 20 років в Приваті, ти будеш сплачувати 7 774 грн щомісяця і додатково 7 500 в рік страхових платежів, що в сумі дає 8 400 грн.
Маючи 500 тис грн, та можливість витрачати на житло 8 400 грн щомісяця, винаймаєш квартиру за 5000 грн, відкриваєш доларовий депозит під 3% і щомісячно поповнюєш його на 3400. Вже за 8 років у тебе буде 1 млн в доларовому евіваленті. В 2,5 рази швидше за кредит. Навіть без депозиту, просто складаючи валюту у матрац, потрібну суму ти назбираєш за 12,5 років. Це якщо розглядати ануїтет.
Якщо ж розглядати класичну схему погашення, то початкові витрати за кредитом будуть 10 200 грн. Відкривши депозит, і поповнюючи його на різницю можливими витрататми по кредиту та орендою, потрібний 1 млн у валютному еквіваленті у тебе буде вже через 7,5 років.
Головна різниця - 8 або 12.5 років - колосальний час - жити в орендованому або весь цей час у власному. Це вже не кажучи про системну помилку у розрахунках: оренда за 8 років здорожчає, і зовсім не факт, що вийде відкладати ту саму суму у валюті щомісяця. В той же час кредит буде рік за роком знецінюватися. І ніхто не каже що кредитувати я треба на 100% вартості нерухомості. Довгостроковий кредит - це купівля часу за гроші.