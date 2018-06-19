В Україні «оживає» іпотека

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... ооооооо, а я збираюсь через 3-4р. наважитись на іпотеку, щоб взяти квартиру для здачі в оренду(так сказати: створити свій пенсійний фонд) ))
.... он мої думки: ...взяв цифру 800 000грн(це ціна однухи з жлобремонтом в новобуді +/- в нормальній локації м. Лева) і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит кожного місяця - ПОВНІСТЮ! ...то так вигідно, чи ні?)) (тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде ...... хіба що можна - з долародепо)
... для розрахунків взято %% по іпотеці Привату(там від 18%)
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Раз моє повідомлення видалили, то повторю ще раз, теперішні умови кредитування ніщо інше, як легалізований грабіж від банків.
Елементарна математика. Якщо орендний платіж = 0,5% від вартості житла, а це 5 тис для квартири вартістю 1 млн грн.
Взявши кредит під 17,9% на 20 років в Приваті, ти будеш сплачувати 7 774 грн щомісяця і додатково 7 500 в рік страхових платежів, що в сумі дає 8 400 грн.
Маючи 500 тис грн, та можливість витрачати на житло 8 400 грн щомісяця, винаймаєш квартиру за 5000 грн, відкриваєш доларовий депозит під 3% і щомісячно поповнюєш його на 3400. Вже за 8 років у тебе буде 1 млн в доларовому евіваленті. В 2,5 рази швидше за кредит. Навіть без депозиту, просто складаючи валюту у матрац, потрібну суму ти назбираєш за 12,5 років. Це якщо розглядати ануїтет.
Якщо ж розглядати класичну схему погашення, то початкові витрати за кредитом будуть 10 200 грн. Відкривши депозит, і поповнюючи його на різницю можливими витрататми по кредиту та орендою, потрібний 1 млн у валютному еквіваленті у тебе буде вже через 7,5 років.
Giroi написав:Раз моє повідомлення видалили, то повторю ще раз, теперішні умови кредитування ніщо інше, як легалізований грабіж від банків.
Елементарна математика. Якщо орендний платіж = 0,5% від вартості житла, а це 5 тис для квартири вартістю 1 млн грн.
Взявши кредит під 17,9% на 20 років в Приваті, ти будеш сплачувати 7 774 грн щомісяця і додатково 7 500 в рік страхових платежів, що в сумі дає 8 400 грн.
Маючи 500 тис грн, та можливість витрачати на житло 8 400 грн щомісяця, винаймаєш квартиру за 5000 грн, відкриваєш доларовий депозит під 3% і щомісячно поповнюєш його на 3400. Вже за 8 років у тебе буде 1 млн в доларовому евіваленті. В 2,5 рази швидше за кредит. Навіть без депозиту, просто складаючи валюту у матрац, потрібну суму ти назбираєш за 12,5 років. Це якщо розглядати ануїтет.
Якщо ж розглядати класичну схему погашення, то початкові витрати за кредитом будуть 10 200 грн. Відкривши депозит, і поповнюючи його на різницю можливими витрататми по кредиту та орендою, потрібний 1 млн у валютному еквіваленті у тебе буде вже через 7,5 років.
Головна різниця - 8 або 12.5 років - колосальний час - жити в орендованому або весь цей час у власному. Це вже не кажучи про системну помилку у розрахунках: оренда за 8 років здорожчає, і зовсім не факт, що вийде відкладати ту саму суму у валюті щомісяця. В той же час кредит буде рік за роком знецінюватися. І ніхто не каже що кредитувати я треба на 100% вартості нерухомості. Довгостроковий кредит - це купівля часу за гроші.
Долярчик написав:Giroi Я ж мав на увазі, що взявши кредит на 5р. на 500тис.(для купівлі квартири для здачі в оренду) далі ВСЕ! - за тебе сплачує %% і тіло кредиту КВАРТИРАНТ!
Faceless написав:Це вже не кажучи про системну помилку у розрахунках: оренда за 8 років здорожчає,
Я бы не был так категоричен в расчетах. В Украине возможны любые сюрпризы. 5 лет назад, если бы мне сказали, что Россия завоюет Крым, я бы поржал. Вариант, что недвижимость и арендная плата подешевеет в 2 раза в $, как по мне, более вероятен, чем вариант, что они подорожают в 2 раза. Ещё и постоянное поднятие коммуналки, снижение спроса за счёт убыли населения, ну и конечно же налог на недвижимость, которые будут отнимать всё больше денег у арендодателей. Как по мне, недвижимость - худшее вложение денег в текущих условиях.
Ипотека в гривне - классная штука, если её брать перед обвалом гривны. Тогда можно сэкономить просто немеряно денег. Только не нужно забывать, какие бы ни были условия, банки сейчас просто не кредитуют. Т.е., нет смысла считать то, чего нет.
safonovstanislav написав:Только не нужно забывать, какие бы ни были условия, банки сейчас просто не кредитуют.
Чому? - он на сайтах Привату, Ощаду, Кредо, Б-Львів... - все гарно пише і іпотечний калькулятор у кожного там є! - дають під заставу того ж таки житла з внесенням власних коштів від 20% ....тільки, не знаю, як на практиці.... - але, якщо у Вас нормальна кредитна історія(ніде нічого не заборговували/протерміновували) - то думаю, що кредит швидше дадуть, ніж навпаки!))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:Giroi Я ж мав на увазі, що взявши кредит на 5р. на 500тис.(для купівлі квартири для здачі в оренду) далі ВСЕ! - за тебе сплачує %% і тіло кредиту КВАРТИРАНТ!
Faceless написав:Це вже не кажучи про системну помилку у розрахунках: оренда за 8 років здорожчає,
Я бы не был так категоричен в расчетах. В Украине возможны любые сюрпризы. 5 лет назад, если бы мне сказали, что Россия завоюет Крым, я бы поржал. Вариант, что недвижимость и арендная плата подешевеет в 2 раза в $, как по мне, более вероятен, чем вариант, что они подорожают в 2 раза. Ещё и постоянное поднятие коммуналки, снижение спроса за счёт убыли населения, ну и конечно же налог на недвижимость, которые будут отнимать всё больше денег у арендодателей. Как по мне, недвижимость - худшее вложение денег в текущих условиях.
Ипотека в гривне - классная штука, если её брать перед обвалом гривны. Тогда можно сэкономить просто немеряно денег. Только не нужно забывать, какие бы ни были условия, банки сейчас просто не кредитуют. Т.е., нет смысла считать то, чего нет.
В долларах может и подешеветь, а а гривне за этот период вырастет, а доход то в гривне как правило. И доход может вырасти меньше чем аренда и прочие базовые расходы. Плюс прочие риски накопления тоже нельзя не учитывать.