В Україні «оживає» іпотека

Додано: Сер 27 чер, 2018 22:13

Giroi написав: Раз моє повідомлення видалили, то повторю ще раз, теперішні умови кредитування ніщо інше, як легалізований грабіж від банків.



Елементарна математика. Якщо орендний платіж = 0,5% від вартості житла, а це 5 тис для квартири вартістю 1 млн грн.



Взявши кредит під 17,9% на 20 років в Приваті, ти будеш сплачувати 7 774 грн щомісяця і додатково 7 500 в рік страхових платежів, що в сумі дає 8 400 грн.



Маючи 500 тис грн, та можливість витрачати на житло 8 400 грн щомісяця, винаймаєш квартиру за 5000 грн, відкриваєш доларовий депозит під 3% і щомісячно поповнюєш його на 3400. Вже за 8 років у тебе буде 1 млн в доларовому евіваленті. В 2,5 рази швидше за кредит. Навіть без депозиту, просто складаючи валюту у матрац, потрібну суму ти назбираєш за 12,5 років. Це якщо розглядати ануїтет.



Якщо ж розглядати класичну схему погашення, то початкові витрати за кредитом будуть 10 200 грн. Відкривши депозит, і поповнюючи його на різницю можливими витрататми по кредиту та орендою, потрібний 1 млн у валютному еквіваленті у тебе буде вже через 7,5 років.

Головна різниця - 8 або 12.5 років - колосальний час - жити в орендованому або весь цей час у власному.Це вже не кажучи про системну помилку у розрахунках: оренда за 8 років здорожчає, і зовсім не факт, що вийде відкладати ту саму суму у валюті щомісяця. В той же час кредит буде рік за роком знецінюватися.І ніхто не каже що кредитувати я треба на 100% вартості нерухомості.Довгостроковий кредит - це купівля часу за гроші.