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В Україні «оживає» іпотека

В Україні «оживає» іпотека
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 08:40

  Долярчик написав:
  safonovstanislav написав:Только не нужно забывать, какие бы ни были условия, банки сейчас просто не кредитуют.

Чому? - он на сайтах Привату, Ощаду, Кредо, Б-Львів... - все гарно пише і іпотечний калькулятор у кожного там є! - дають під заставу того ж таки житла з внесенням власних коштів від 20%
....тільки, не знаю, як на практиці.... - але, якщо у Вас нормальна кредитна історія(ніде нічого не заборговували/протерміновували) - то думаю, що кредит швидше дадуть, ніж навпаки!))

Из практики, у вас доки примут, и возможно, даже не откажут, а просто будут требовать какие-нибудь невозможные бумажки. Т.е., это не так, что вот залог, который дороже в несколько раз, чем сумма кредита, вот полная страховка на этот залог, вот космический официальный заработок, а банк вам говорит, хорошо, вот вам деньги. Если самостоятельный взнос от 75%, то, небольшой шанс на получение денег есть. Но, тут ключевое слово - небольшой. Это про агриколь и укрсоц, но вроде бы как, везде ситуация похожая
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:00

Re: В Україні «оживає» іпотека

safonovstanislav написав:
  Долярчик написав:
  safonovstanislav написав:Только не нужно забывать, какие бы ни были условия, банки сейчас просто не кредитуют.

Чому? - он на сайтах Привату, Ощаду, Кредо, Б-Львів... - все гарно пише і іпотечний калькулятор у кожного там є! - дають під заставу того ж таки житла з внесенням власних коштів від 20%
....тільки, не знаю, як на практиці.... - але, якщо у Вас нормальна кредитна історія(ніде нічого не заборговували/протерміновували) - то думаю, що кредит швидше дадуть, ніж навпаки!))

Из практики, у вас доки примут, и возможно, даже не откажут, а просто будут требовать какие-нибудь невозможные бумажки. Т.е., это не так, что вот залог, который дороже в несколько раз, чем сумма кредита, вот полная страховка на этот залог, вот космический официальный заработок, а банк вам говорит, хорошо, вот вам деньги. Если самостоятельный взнос от 75%, то, небольшой шанс на получение денег есть. Но, тут ключевое слово - небольшой. Это про агриколь и укрсоц, но вроде бы как, везде ситуация похожая


Не везде, коллега в том году оформлял - никаких невозможных бумажек, огромных собственных взносов и прочего.
При взносе в 75% и хорошем официальном доходе вообще никаких проблем не должно возникнуть
Faceless
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