В Україні «оживає» іпотека

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safonovstanislav написав:Только не нужно забывать, какие бы ни были условия, банки сейчас просто не кредитуют.
Чому? - он на сайтах Привату, Ощаду, Кредо, Б-Львів... - все гарно пише і іпотечний калькулятор у кожного там є! - дають під заставу того ж таки житла з внесенням власних коштів від 20% ....тільки, не знаю, як на практиці.... - але, якщо у Вас нормальна кредитна історія(ніде нічого не заборговували/протерміновували) - то думаю, що кредит швидше дадуть, ніж навпаки!))
Из практики, у вас доки примут, и возможно, даже не откажут, а просто будут требовать какие-нибудь невозможные бумажки. Т.е., это не так, что вот залог, который дороже в несколько раз, чем сумма кредита, вот полная страховка на этот залог, вот космический официальный заработок, а банк вам говорит, хорошо, вот вам деньги. Если самостоятельный взнос от 75%, то, небольшой шанс на получение денег есть. Но, тут ключевое слово - небольшой. Это про агриколь и укрсоц, но вроде бы как, везде ситуация похожая
safonovstanislav написав:Только не нужно забывать, какие бы ни были условия, банки сейчас просто не кредитуют.
Чому? - он на сайтах Привату, Ощаду, Кредо, Б-Львів... - все гарно пише і іпотечний калькулятор у кожного там є! - дають під заставу того ж таки житла з внесенням власних коштів від 20% ....тільки, не знаю, як на практиці.... - але, якщо у Вас нормальна кредитна історія(ніде нічого не заборговували/протерміновували) - то думаю, що кредит швидше дадуть, ніж навпаки!))
Из практики, у вас доки примут, и возможно, даже не откажут, а просто будут требовать какие-нибудь невозможные бумажки. Т.е., это не так, что вот залог, который дороже в несколько раз, чем сумма кредита, вот полная страховка на этот залог, вот космический официальный заработок, а банк вам говорит, хорошо, вот вам деньги. Если самостоятельный взнос от 75%, то, небольшой шанс на получение денег есть. Но, тут ключевое слово - небольшой. Это про агриколь и укрсоц, но вроде бы как, везде ситуация похожая
Не везде, коллега в том году оформлял - никаких невозможных бумажек, огромных собственных взносов и прочего. При взносе в 75% и хорошем официальном доходе вообще никаких проблем не должно возникнуть