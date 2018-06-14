Загальна сума офіційно задекларованих боргів народних депутатів за підсумками 2017 року склала 1,46 млрд грн.
Дивися повний текст Народні депутати заборгували кредиторам 1,4 млрд грн.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:50
Народні депутати заборгували кредиторам 1,4 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Народні депутати заборгували кредиторам 1,4 млрд грн.
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:50
..нравятся мне ребята из АльфаБанка с их "оптимизмом" - взимать 4тыс грн/мес по долгу в 316млн грн (на прошлой неделе цифра озвучивалась и того более - 340млн!!), и при этом "смотреть с оптимизмом"..?!!.. пацики планируют лет 1000прожить?!.. маладца!!!
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