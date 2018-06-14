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Народні депутати заборгували
кредиторам 1,4 млрд грн

Народні депутати заборгували кредиторам 1,4 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:50

Народні депутати заборгували кредиторам 1,4 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума офіційно задекларованих боргів народних депутатів за підсумками 2017 року склала 1,46 млрд грн.

Дивися повний текст Народні депутати заборгували кредиторам 1,4 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:50

..нравятся мне ребята из АльфаБанка с их "оптимизмом" - взимать 4тыс грн/мес по долгу в 316млн грн (на прошлой неделе цифра озвучивалась и того более - 340млн!!), и при этом "смотреть с оптимизмом"..?!!.. пацики планируют лет 1000прожить?!.. маладца!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:08

Це вам не борги пересічних,яких за 10000гривень державні виконавці беруть за фаберже і забирають майно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:47

  maestro71 написав:..нравятся мне ребята из АльфаБанка с их "оптимизмом" - взимать 4тыс грн/мес по долгу в 316млн грн (на прошлой неделе цифра озвучивалась и того более - 340млн!!), и при этом "смотреть с оптимизмом"..?!!.. пацики планируют лет 1000прожить?!.. маладца!!!

у меня возник другой вопрос - если у этого "народного" депутата нет других доходов кроме зарплаты, как ему выдали такой "маленький" кредит?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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