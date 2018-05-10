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Чорнобильська АЕС оголосила
тендер на будівництво...

Чорнобильська АЕС оголосила тендер на будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:18

Чорнобильська АЕС оголосила тендер на будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" оголосило тендер на будівництво укриття за 4,3 млрд гривень.

Дивися повний текст Чорнобильська АЕС оголосила тендер на будівництво укриття за 4,3 млрд гривень.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:18

кто ж его выиграет??? варианты ответов: а) Укрбуд; б) Укрбуд; в)Укрбуд; с)Укрбуд.
bogdanfc
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