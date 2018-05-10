Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" оголосило тендер на будівництво укриття за 4,3 млрд гривень.
Дивися повний текст Чорнобильська АЕС оголосила тендер на будівництво укриття за 4,3 млрд гривень.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:18
Чорнобильська АЕС оголосила тендер на будівництво...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чорнобильська АЕС оголосила тендер на будівництво укриття за 4,3 млрд гривень.
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:18
кто ж его выиграет??? варианты ответов: а) Укрбуд; б) Укрбуд; в)Укрбуд; с)Укрбуд.
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