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В'ячеслав Лаба: Ліквідація
3-ї групи ФОП. Яких ризиків...

В'ячеслав Лаба: Ліквідація 3-ї групи ФОП. Яких ризиків...
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:05

В'ячеслав Лаба: Ліквідація 3-ї групи ФОП. Яких ризиків...

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом питання про скасування 3-ї групи єдиного податку стало доволі актуальним.

Дивися повний текст В'ячеслав Лаба: Ліквідація 3-ї групи ФОП. Яких ризиків чекати Україні й IT бізнесу?.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:05

Им не надоело придумывать проблемы для ФОПов ?? Это тот слой населения который рассчитывает на себя самого, кормит себя, своих иждивенцев, не требует льгот и субсидий, социально активный, в большинстве своем адекватный, стабильно платящий налоги. Просто не мешайте бл%ть людям развиваться.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:28

>"Таким образом, IT-сфера, не пользуясь особыми налоговыми льготами от государства, все равно растет и развивается."
>"так как эффективная ставка налогообложения вырастет с 5% до 50%."
Вы вообще читаете, что пишите? Упрощенка это и есть льгота, серая схема с мизерным налогом, по сравнению с той же Европой, поэтому и рост на 40%. Я лично за сохранение льготных условий, но подъем налога вместо 5% на 18% налог на доход физических лиц, отмену регистраций ЧП, полноценное трудоустройство, при этом убрать обязательство с компании платить еще остальные 33% в соц фонд, вместо этого делать автоматические отчисления на собственный пенсионный счет сотрудника, в размерах определенных сотрудником, с возможностью съема средств аналогичному депозитным счетам.
evengard
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:22

а майнинг криптовалют- это IT-сфера?
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:32

  evengard написав:>"Таким образом, IT-сфера, не пользуясь особыми налоговыми льготами от государства, все равно растет и развивается." >"так как эффективная ставка налогообложения вырастет с 5% до 50%." Вы вообще читаете, что пишите? Упрощенка это и есть льгота, серая схема с мизерным налогом, по сравнению с той же Европой, поэтому и рост на 40%. Я лично за сохранение льготных условий, но подъем налога вместо 5% на 18% налог на доход физических лиц, отмену регистраций ЧП, полноценное трудоустройство, при этом убрать обязательство с компании платить еще остальные 33% в соц фонд, вместо этого делать автоматические отчисления на собственный пенсионный счет сотрудника, в размерах определенных сотрудником, с возможностью съема средств аналогичному депозитным счетам.

Во-первых фоп уже платит 18% от минималка (есв), и кроме этого, ещё 5% от всего дохода, хотя так или иначе у него есть затраты, пусть небольшие. Например, аутсорс бухгалтера.
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:38

Я, конечно, извиняюсь, но законопроект N 8089, который обсуждается автором, давно отозван, как не к месту внесенный.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:56

  freeze написав:Я, конечно, извиняюсь, но законопроект N 8089, который обсуждается автором, давно отозван, как не к месту внесенный.

Это точно. Обсуждение ради обсуждения "А что будет, если..."
3 ч. назад
Напомним, что еще 01.03.2018 в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №8089, которым предусматривается ликвидация 3-й группы плательщиков единого налога, возможность перехода на 2-ю группу.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42893 ... -it-biznes

Дати та стан проходження: Знято з розгляду

19.03.2018 - Проект відкликано

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63565
yanyura
 
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