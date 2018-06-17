Останнім часом питання про скасування 3-ї групи єдиного податку стало доволі актуальним.
Дивися повний текст В'ячеслав Лаба: Ліквідація 3-ї групи ФОП. Яких ризиків чекати Україні й IT бізнесу?.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:05
В'ячеслав Лаба: Ліквідація 3-ї групи ФОП. Яких ризиків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В'ячеслав Лаба: Ліквідація 3-ї групи ФОП. Яких ризиків чекати Україні й IT бізнесу?.
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:05
Им не надоело придумывать проблемы для ФОПов ?? Это тот слой населения который рассчитывает на себя самого, кормит себя, своих иждивенцев, не требует льгот и субсидий, социально активный, в большинстве своем адекватный, стабильно платящий налоги. Просто не мешайте бл%ть людям развиваться.
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:28
>"Таким образом, IT-сфера, не пользуясь особыми налоговыми льготами от государства, все равно растет и развивается."
>"так как эффективная ставка налогообложения вырастет с 5% до 50%."
Вы вообще читаете, что пишите? Упрощенка это и есть льгота, серая схема с мизерным налогом, по сравнению с той же Европой, поэтому и рост на 40%. Я лично за сохранение льготных условий, но подъем налога вместо 5% на 18% налог на доход физических лиц, отмену регистраций ЧП, полноценное трудоустройство, при этом убрать обязательство с компании платить еще остальные 33% в соц фонд, вместо этого делать автоматические отчисления на собственный пенсионный счет сотрудника, в размерах определенных сотрудником, с возможностью съема средств аналогичному депозитным счетам.
Додано: Пон 25 чер, 2018 18:32
Во-первых фоп уже платит 18% от минималка (есв), и кроме этого, ещё 5% от всего дохода, хотя так или иначе у него есть затраты, пусть небольшие. Например, аутсорс бухгалтера.
Додано: Пон 25 чер, 2018 18:38
Я, конечно, извиняюсь, но законопроект N 8089, который обсуждается автором, давно отозван, как не к месту внесенный.
Додано: Пон 25 чер, 2018 18:56
Это точно. Обсуждение ради обсуждения "А что будет, если..."
https://news.finance.ua/ru/news/-/42893 ... -it-biznes
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