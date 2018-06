В'ячеслав Лаба: Ліквідація 3-ї групи ФОП. Яких ризиків...

Додано: Пон 25 чер, 2018 21:14

R2 написав: В случае если депутаты все же решатся отменить 3-ю группу, IT-компании, которые наняли этих самых разработчиков, просто не смогут поддерживать такой высокий уровень оплаты их труда, так как эффективная ставка налогообложения вырастет с 5% до 50%.



Давно есть пейонирки с обналичкой 3.5% от суммы. Нет геммороя с ведением СПД, межбанком и актами. Для денежного агрегатора офшор 1000-2500$ в год. Тоесть фирма прибавит 2500$ к годовым тратам, но сэкономит на штрафах с налоговой. Давно есть пейонирки с обналичкой 3.5% от суммы. Нет геммороя с ведением СПД, межбанком и актами. Для денежного агрегатора офшор 1000-2500$ в год. Тоесть фирма прибавит 2500$ к годовым тратам, но сэкономит на штрафах с налоговой.

