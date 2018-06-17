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В'ячеслав Лаба: Ліквідація
3-ї групи ФОП. Яких ризиків...

В'ячеслав Лаба: Ліквідація 3-ї групи ФОП. Яких ризиків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:15

Отстреливают по одному. Ведь если сразу всех, то начнется кипишь.
p_a_l
 
Повідомлень: 1122
З нами з: 15.02.11
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