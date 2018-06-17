|
|
В'ячеслав Лаба: Ліквідація 3-ї групи ФОП. Яких ризиків...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 15:15
Отстреливают по одному. Ведь если сразу всех, то начнется кипишь.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1122
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему