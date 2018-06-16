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Долар дешевшає до євро та ієни,
юань упав до мінімуму з...

Долар дешевшає до євро та ієни, юань упав до мінімуму з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:26

Долар дешевшає до євро та ієни, юань упав до мінімуму з...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара США помірно опускається до ієни і євро на побоюваннях ескалації торгового конфлікту між США і Китаєм.

Дивися повний текст Долар дешевшає до євро та ієни, юань упав до мінімуму з минулого року.
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тоже конец квартала и полугодия :)
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