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Долар дешевшає до євро та ієни, юань упав до мінімуму з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 17:26
Пропонуємо до обговорення:
Курс долара США помірно опускається до ієни і євро на побоюваннях ескалації торгового конфлікту між США і Китаєм.
Дивися повний текст Долар дешевшає до євро та ієни, юань упав до мінімуму з минулого року
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Додано: Пон 25 чер, 2018 17:26
тоже конец квартала и полугодия :)
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