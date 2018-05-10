На будівництво вітроелектростанцій на Одещині залучать...
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Дело конечно нужное. У меня только два вопроса. Какие тарифы для нововеденых обьектов зеленой энергетики. И второй, если он значительно превышает обычный тариф, за счет чего закрывается разница ? Вопросы к профильным специалистам если таковые есть.
Igorten написав:Дело конечно нужное. У меня только два вопроса. Какие тарифы для нововеденых обьектов зеленой энергетики. И второй, если он значительно превышает обычный тариф, за счет чего закрывается разница ? Вопросы к профильным специалистам если таковые есть.
за счет государства, платить люди за такую эл.энергию будут столько же, сколько и за електричество с тес или аэс http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5485-vi