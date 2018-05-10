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На будівництво вітроелектростанцій
на Одещині залучать...

На будівництво вітроелектростанцій на Одещині залучать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:35

На будівництво вітроелектростанцій на Одещині залучать...

Пропонуємо до обговорення:
Керівник ТОВ "Южне Енерджі" розповів, що компанія планує будівництво 19 вітрогенераторів, які будуть виробляти електроенергію на 150 тисяч населення.

Дивися повний текст На будівництво вітроелектростанцій на Одещині залучать близько 270 мільйонів євро інвестицій.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:35

Дело конечно нужное. У меня только два вопроса. Какие тарифы для нововеденых обьектов зеленой энергетики. И второй, если он значительно превышает обычный тариф, за счет чего закрывается разница ? Вопросы к профильным специалистам если таковые есть.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:46

  Igorten написав:Дело конечно нужное. У меня только два вопроса. Какие тарифы для нововеденых обьектов зеленой энергетики. И второй, если он значительно превышает обычный тариф, за счет чего закрывается разница ? Вопросы к профильным специалистам если таковые есть.

за счет государства, платить люди за такую эл.энергию будут столько же, сколько и за електричество с тес или аэс http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5485-vi
bukses
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:48

32 мин. назад
В Одесской областной государственной администрации подписали Меморандум о сотрудничестве между ОГА и компаниями в области ветроэнергетики “Ukraine Power Resources” и “Южный Энерджи”.

Шо, опять?
19 апреля
Под Одессой построят большую ветроэлектростанцию

Большую ветроэлектростанцию намерена построить в Одесской области компания Ukraine Power Resources.

Работы начнутся уже этой осенью, сообщили в Одесской облгосадминистрации.

http://dumskaya.net/news/pod-odessoy-po ... nt-084786/
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 23:38

  Igorten написав:Дело конечно нужное. У меня только два вопроса. Какие тарифы для нововеденых обьектов зеленой энергетики. И второй, если он значительно превышает обычный тариф, за счет чего закрывается разница ? Вопросы к профильным специалистам если таковые есть.

Тут не надо быть специалистом, есть доступная статистика.54,03 коп./кВт-ч стоимость АЭС электроэнергии и 508,69 коп. за кВт/ч за зеленый тариф, разница в 10 раз. Платят за это- украинцы. Т.е. сюда бабос заводят с одной целью: быстро навариться. В генерации электроэнергии- АЭС тоже лидируют.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 23:39

  bukses написав: за счет государства, платить люди за такую эл.энергию будут столько же, сколько и за електричество с тес или аэс http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5485-vi

Не за счёт государства, а за счёт бюджета Украины, который формируется и вашими деньгами, если вы конечно платите налоги. Так что технически, вы за это платите 2 раза.
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