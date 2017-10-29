Виявили понад 200 картин.
Дивися повний текст На КП «Новотроїцьке» в автомобілі знайшли картини вартістю 3,5 мільйона.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:45
На КП «Новотроїцьке» в автомобілі знайшли картини...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На КП «Новотроїцьке» в автомобілі знайшли картини вартістю 3,5 мільйона.
Додано: Пон 25 чер, 2018 19:45
на КПВВ работают эксперты по живописи? Мне кажется кто-то кого-то красиво развел :-)
Додано: Пон 25 чер, 2018 19:50
И вообще его наградить надо было бы, ведь он художественные ценности вез в страну, спасал от оккупантов
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