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На КП «Новотроїцьке» в
автомобілі знайшли картини...

На КП «Новотроїцьке» в автомобілі знайшли картини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:45

На КП «Новотроїцьке» в автомобілі знайшли картини...

Пропонуємо до обговорення:
Виявили понад 200 картин.

Дивися повний текст На КП «Новотроїцьке» в автомобілі знайшли картини вартістю 3,5 мільйона.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:45

на КПВВ работают эксперты по живописи? Мне кажется кто-то кого-то красиво развел :-)
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:50

И вообще его наградить надо было бы, ведь он художественные ценности вез в страну, спасал от оккупантов
hodkonem36
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