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У Google Chrome з'явилася
функція перегляду інтернету...

У Google Chrome з'явилася функція перегляду інтернету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 22:05

У Google Chrome з'явилася функція перегляду інтернету...

Пропонуємо до обговорення:
Chrome автоматично завантажує новинні статті, спираючись на статистику популярного контенту в конкретному регіоні.

Дивися повний текст У Google Chrome з'явилася функція перегляду інтернету без підключення до мережі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 22:06

ага... эти алгоритмы коту под хвост все один рекламируемый шлак. А что не рекламируемое да популярное - тоже шлак. Только вручную самому искать, только свои подписки.
Juna
 
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