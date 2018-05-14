Chrome автоматично завантажує новинні статті, спираючись на статистику популярного контенту в конкретному регіоні.
Дивися повний текст У Google Chrome з'явилася функція перегляду інтернету без підключення до мережі.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 чер, 2018 22:05
У Google Chrome з'явилася функція перегляду інтернету...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Google Chrome з'явилася функція перегляду інтернету без підключення до мережі.
Додано: Пон 25 чер, 2018 22:06
ага... эти алгоритмы коту под хвост все один рекламируемый шлак. А что не рекламируемое да популярное - тоже шлак. Только вручную самому искать, только свои подписки.
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:19
А що, шпигуна-монополіста у коментах згадувати ("незлим-тихим") не можна? А коменти тоді як, автоматично вбудованими скриптами витираються?? Що, ще трохи і всі будуть навічно у рабстві "корпорації добра"? (чи хто зна яка то "світова система утворюється", "непомітно для населення планети"?)
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