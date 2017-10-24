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У підземному переході на Майдані
встановлять ліфти для...

У підземному переході на Майдані встановлять ліфти для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 22:47

У підземному переході на Майдані встановлять ліфти для...

Пропонуємо до обговорення:
Для конструкторських робіт планують виділити 20 мільйонів гривень.

Дивися повний текст У підземному переході на Майдані встановлять ліфти для людей з інвалідністю.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 22:47

ещё неплохо было бы сделать лифты для инвалидов для доступа на станцию метро...
Cler
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