Для конструкторських робіт планують виділити 20 мільйонів гривень.
Дивися повний текст У підземному переході на Майдані встановлять ліфти для людей з інвалідністю.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 22:47
У підземному переході на Майдані встановлять ліфти для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У підземному переході на Майдані встановлять ліфти для людей з інвалідністю.
Додано: Пон 25 чер, 2018 22:47
ещё неплохо было бы сделать лифты для инвалидов для доступа на станцию метро...
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