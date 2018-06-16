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Третина українських банків продовжують порушувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 00:02
Пропонуємо до обговорення:
Деякі банки порушують одразу кілька нормативів.
Дивися повний текст Третина українських банків продовжують порушувати нормативи - НБУ
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Додано: Вів 26 чер, 2018 00:02
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