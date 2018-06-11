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Білл Гейтс виділив понад $4
млн на розробку комарів-убивць

Білл Гейтс виділив понад $4 млн на розробку комарів-убивць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 00:58

Білл Гейтс виділив понад $4 млн на розробку комарів-убивць

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер хоче знищити всіх комарів.

Дивися повний текст Білл Гейтс виділив понад $4 млн на розробку комарів-убивць.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 00:58

А можно разработать комаров, которые бы убивали ватников и питались только их кровью? Это спасло бы еще больше жизней.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 01:54

Был же проект который предполагал уничтожение только тех комаров которые являются носителями малярии. При этом популяция генномодифицированых комаров затем самостоятельно вырождалась, а обычная восстанавливалась.
hodkonem36
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