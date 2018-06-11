Мільярдер хоче знищити всіх комарів.
Дивися повний текст Білл Гейтс виділив понад $4 млн на розробку комарів-убивць.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 00:58
Білл Гейтс виділив понад $4 млн на розробку комарів-убивць
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Дивися повний текст Білл Гейтс виділив понад $4 млн на розробку комарів-убивць.
Додано: Вів 26 чер, 2018 00:58
А можно разработать комаров, которые бы убивали ватников и питались только их кровью? Это спасло бы еще больше жизней.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 26 чер, 2018 01:54
Был же проект который предполагал уничтожение только тех комаров которые являются носителями малярии. При этом популяция генномодифицированых комаров затем самостоятельно вырождалась, а обычная восстанавливалась.
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