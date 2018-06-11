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Білл Гейтс виділив понад $4
млн на розробку комарів-убивць

Білл Гейтс виділив понад $4 млн на розробку комарів-убивць
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 00:58

Білл Гейтс виділив понад $4 млн на розробку комарів-убивць

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер хоче знищити всіх комарів.

Дивися повний текст Білл Гейтс виділив понад $4 млн на розробку комарів-убивць.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 00:58

А можно разработать комаров, которые бы убивали ватников и питались только их кровью? Это спасло бы еще больше жизней.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 01:54

Был же проект который предполагал уничтожение только тех комаров которые являются носителями малярии. При этом популяция генномодифицированых комаров затем самостоятельно вырождалась, а обычная восстанавливалась.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:46

Щось більше віриться у те, що біль ґейц насправді переслідує цілі "дещо протилежні" - не боротьбу з малярією, а, як подейкують "злі язики", бореться, швидше, із перенаселенням "планети земля" і, у першу чергу, за місце для "золотого мільярда"; разом із ділками-колегами аля тед тьорнер. А як ті благодійники (разом зі спонсорованими "благодійними" організаціями вооз і юнісеф) починають говорити про "вакцини", то швидше згадуються скандали із "вакцинацією" у Філіпінах і у країнах Латинської Америки, після чого у здорових до того жінок стали масово траплятися викідні. А ще добре всі пам'ятають індійську "КаКу" ("від Кору-Краснухи", ніби-то), яку у корупційний спосіб згадані "благодійні" організації проштовхнули (кому б воно ще було потрібним?) в Україні, і то було зроблено без будь-якої легалізації-сертифікації тієї отрути (що, відтак, була нелегальною, а її застосування було, фактично, злочином проти нації). То що там тепер з комариками? (І де, між іншим, знаменитий дрібнософтівський "біотуалет", що мав би без води повністю перетворювати фекалії на добрива? Вже ввели у масове виробництво? "Благодійники"...)
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:49

AlifeSoft
:-) Ахтунґ, зараз ольґінскіє "абідяцца" (у них же "більше хромосом", то понаписують...)
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:13

  verano_porteno написав:AlifeSoft
:-) Ахтунґ, зараз ольґінскіє "абідяцца" (у них же "більше хромосом", то понаписують...)


твой уровень недалеко от ольгинских ушел, борец с заговором :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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