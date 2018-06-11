Мільярдер хоче знищити всіх комарів.
Дивися повний текст Білл Гейтс виділив понад $4 млн на розробку комарів-убивць.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 00:58
Білл Гейтс виділив понад $4 млн на розробку комарів-убивць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білл Гейтс виділив понад $4 млн на розробку комарів-убивць.
Додано: Вів 26 чер, 2018 00:58
А можно разработать комаров, которые бы убивали ватников и питались только их кровью? Это спасло бы еще больше жизней.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 26 чер, 2018 01:54
Был же проект который предполагал уничтожение только тех комаров которые являются носителями малярии. При этом популяция генномодифицированых комаров затем самостоятельно вырождалась, а обычная восстанавливалась.
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:46
Щось більше віриться у те, що біль ґейц насправді переслідує цілі "дещо протилежні" - не боротьбу з малярією, а, як подейкують "злі язики", бореться, швидше, із перенаселенням "планети земля" і, у першу чергу, за місце для "золотого мільярда"; разом із ділками-колегами аля тед тьорнер. А як ті благодійники (разом зі спонсорованими "благодійними" організаціями вооз і юнісеф) починають говорити про "вакцини", то швидше згадуються скандали із "вакцинацією" у Філіпінах і у країнах Латинської Америки, після чого у здорових до того жінок стали масово траплятися викідні. А ще добре всі пам'ятають індійську "КаКу" ("від Кору-Краснухи", ніби-то), яку у корупційний спосіб згадані "благодійні" організації проштовхнули (кому б воно ще було потрібним?) в Україні, і то було зроблено без будь-якої легалізації-сертифікації тієї отрути (що, відтак, була нелегальною, а її застосування було, фактично, злочином проти нації). То що там тепер з комариками? (І де, між іншим, знаменитий дрібнософтівський "біотуалет", що мав би без води повністю перетворювати фекалії на добрива? Вже ввели у масове виробництво? "Благодійники"...)
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:49
AlifeSoft
Ахтунґ, зараз ольґінскіє "абідяцца" (у них же "більше хромосом", то понаписують...)
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:13
твой уровень недалеко от ольгинских ушел, борец с заговором
главное оружие рашистов - ложь
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