RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китайська поліція заарештувала
майнера за крадіжку...

Китайська поліція заарештувала майнера за крадіжку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 03:20

Китайська поліція заарештувала майнера за крадіжку...

Пропонуємо до обговорення:
Влада в Китаї заарештувала людину за крадіжку значної кількості електроенергії, яка використовувалася для живлення майнінг-ферми.

Дивися повний текст Китайська поліція заарештувала майнера за крадіжку електроенергії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82817
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 03:21

майнер должен сидеть в тюрьме!
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1642
З нами з: 30.10.08
Подякував: 153 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Одесі з'явилася туристична поліція
R2 » Чет 31 тра, 2018 08:15
4 212
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 10:42
LuckyG
Китайська компанія зацікавлена в будівництві технопарку...
R2 » Чет 31 тра, 2018 10:38
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 10:38
sal
Китайська приватна компанія випробувала власну ракету
R2 » П'ят 18 тра, 2018 08:21
1 93
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 08:21
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.