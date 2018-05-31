Влада в Китаї заарештувала людину за крадіжку значної кількості електроенергії, яка використовувалася для живлення майнінг-ферми.
Дивися повний текст Китайська поліція заарештувала майнера за крадіжку електроенергії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 03:20
Китайська поліція заарештувала майнера за крадіжку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайська поліція заарештувала майнера за крадіжку електроенергії.
Додано: Вів 26 чер, 2018 03:21
майнер должен сидеть в тюрьме!
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
|