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У липні влаштують
розпродаж боргів Жеваго

У липні влаштують розпродаж боргів Жеваго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:00

У липні влаштують розпродаж боргів Жеваго

Пропонуємо до обговорення:
На початку липня відбудеться кілька «голландських» аукціонів Фонду гарантування з продажу прав вимоги банку «Фінанси і кредит» на 11,5 млрд грн за кредитними договорами з юридичними особами. Про це інформує прес-служба ФГВФО.

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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:00

Свин хотел отжать КРАЗ, Костик пожадничал. Свин в отместку раздавил всю империю руками гонтаревой
nacik67
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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