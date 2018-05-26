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У липні влаштують розпродаж боргів Жеваго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:00
Пропонуємо до обговорення:
На початку липня відбудеться кілька «голландських» аукціонів Фонду гарантування з продажу прав вимоги банку «Фінанси і кредит» на 11,5 млрд грн за кредитними договорами з юридичними особами. Про це інформує прес-служба ФГВФО.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 07:00
Свин хотел отжать КРАЗ, Костик пожадничал. Свин в отместку раздавил всю империю руками гонтаревой
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